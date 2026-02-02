Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Першої доби лютого 2026 року російські загарбники продовжували завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області. Поліції вдалося зафіксувати 1553 такі удари по лінії фронту та житлових кварталах. Серед цивільних мешканців регіону вкотре є втрати, а на фронті триває російський наступ. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за добу.

У Слов’янську та Костянтинівці загинула людина, є поранені

Згідно зі зведенням від поліції, за 1 лютого під вогнем були міста Костянтинівка та Миколаївка, Слов’янськ, села Дмитрівка та Рубіжне.

На Слов’янськ армія країни-агресорки скинула три 250-кілограмові авіабомби: у місті загинула цивільна людина, поранена ще одна. Пошкоджені 14 багатоквартирних будинків та дві автівки.

У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона поранень зазнала одна людина.

Росіяни били по Миколаївці FPV-дроном — постраждав приватний будинок. Також влучання фіксували у Дмитрівці, селу Краматорської громади. Там після влучання з РСЗВ “Смерч” пошкоджені три приватні оселі.

За 1 лютого руйнувань зазнали 22 цивільні об’єкти, з них 19 — житлові будинки, уточнюють у поліції.

Там зазначили, що у ніч на 2 лютого російські війська атакували Олексієво-Дружківку з реактивних систем залпового вогню. У селищі загинула людина, є двоє поранених.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що від ранку 1 лютого по ранок 2 лютого влучання фіксували у Дорожньому, Золотому Колодязі, Заповідному, Кучеровому Ярі, Торецькому та Свято-Покровському.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 41 атаку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, 1 лютого на Лиманському напрямку росіяни атакували вісім разів, намагаючись просунутися у напрямках Новосергіївки, Середнього, Дробишевого та Діброви;

на Слов’янському напрямку українські військові відбили 12 атак у районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки;

ще один штурм Сили оборони зупинили на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку загарбники провели 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Іванопілля, Яблунівка та Софіївка;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 41 штурмову та наступальну дію у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Дорожнього, Новопавлівки, Вільного й Сергіївки;

на Олександрівському напрямку російські військові атакувати позиції Сил оборони тричі, бої тривали у районах Вербового та Вишневого.

Нагадаємо, ще сімнадцятьом людям волонтери допомогли виїхати на більш безпечну територію з прифронтової Дружківської громади. Місто і прилеглі населені пункти перебувають під щільним вогнем росіян, а подекуди вже немає газу та світла.