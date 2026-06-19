Наслідки обстрілу Краматорська 19 червня. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

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Армія країни-агресорки вдень 19 червня завдала серії ударів по прифронтовому Краматорську. За попередніми даними, внаслідок цих атак загинули дві мешканки міста, поранень зазнали ще четверо людей.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Оновлено: кількість жертв у місті зросла, на 15:25 відомо про загибель двох людей та поранення ще шести.

Так, об 11:30 під обстріл у Краматорську потрапив один зі спільних районів — загинула жінка 1948 року народження, а поранені — жінка 1938 року та чоловіки 1956 та 1983 років народження. Стан двох поранених оцінюють як важкий.

Менш ніж через годину, о 12:15, загарбники знову вдарили по місту — влучання фіксують по СТО та автомийці. Загинула жінка 1984 року народження, поранений хлопець 2007 року.

Остаточні наслідки російських атак у Краматорську ще встановлюють.

Нагадаємо, російські загарбники за минулу добу завдали по підконтрольній частині Донецької області щонайменше 1 209 ударів, повідомляє поліція. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах — за добу загинули двоє цивільних, поранені ще двоє. Вкотре російські обстріли продовжились після опівночі: вже в перші години 19 червня через удар по Слов’янську зазнали поранень двоє людей.