Наслідки російських атак у Донецькій області за 18 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Російські загарбники за добу завдали по підконтрольній частині Донецької області щонайменше 1 209 ударів, повідомляє поліція. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах — за добу загинули двоє цивільних, поранені ще двоє. Вкотре російські обстріли продовжились після опівночі: вже в перші години 19 червня через удар по Слов’янську зазнали поранень двоє людей.

Люди гинули у Краматорську та Миколаївці

Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Новодонецьке та Райгородок, села Іверське, Миколайпілля й Очеретине були під вогнем за 18 червня, повідомили в поліції.

По Краматорську армія країни-агресорки завдала дев’яти ударів — трьома 250-кілограмовими авіабомбами та дронами. Внаслідок атак одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень. П’ять багатоквартирних і 10 приватних будинків пошкоджені, також постраждали автовокзал, супермаркет, адміністративна будівля, СТО та два цивільні авто.

У Миколаївці FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль — одна людина загинула.

Ще чотири 250-кілограмові авіабомби та чотири FPV-дрони росіяни скинули на Дружківку. Там є поранений, багатоквартирний будинок і готельний комплекс зазнали руйнувань.

Слов’янськ загарбники атакували двома 250-кілограмовими авіабомбами та БПЛА “Молнія-2” — постраждали заклад освіти, котельня та об’єкт інфраструктури.

У Райгородку й Малотаранівці пошкоджені по одному приватному будинку, у Біленькому — три цивільні авто.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 18 — житлові будинки.

Після опівночі російські окупанти вдарили по Слов’янську: влучання FPV-дрона фіксували о 02:30 — поранень внаслідок атаки зазнали двоє цивільних мешканців.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни загалом 33 рази атакували населені пункти Донеччини. З лінії фронту за 18 червня вдалося евакуювати 701 людину, зокрема 73 дитини.

Найбільшу активність за добу фіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 16 разів намагалися вклинитися в оборону у бік Шийківки, Ставків, Дробишевого, Лиману та в районах Новомихайлівки, Новоселівки, Дерилового, Зарічного, Ямполя;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 11 разів у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки та в районі Закітного й Калеників;

у Краматорському напрямку відбувся один бій в районі Малинівки;

на Костянтинівському напрямку загарбники провели 23 атаки поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іллінівки, Торецького, Софіївки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 36 штурмових дій армійців країни-агресорки в районах Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Родинського, Новомиколаївки, Філії та у бік Василівки, Білицького, Дорожнього, Шевченка, Сергіївки, Новопавлівки.

Нагадаємо, російські загарбники ще не встановили контроль над селом Закітне Лиманської громади. Українські підрозділи продовжують обороняти населений пункт, однак визнають, що росіянам вдається проникати до Закітного окремими групами.