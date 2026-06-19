Закітне на мапі DeepState від 18 червня 2026 року

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Російські загарбники ще не встановили контроль над селом Закітне Лиманської громади. Українські підрозділи продовжують обороняти населений пункт, однак визнають, що росіянам вдається проникати до Закітного окремими групами.

Про це в ефірі “Армія TV” розповів начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ Володимир Голягін.

“Вони [росіяни] Закітне не контролюють, вони туди інфільтруються. Наші військовослужбовці там досі є і досі ведуть боротьбу. Тобто вони його повністю не окупували. Поодинокі групи інфільтрації вони завжди туди просочувались, так як в принципі там дуже специфічний рельєф. Якраз через цю гору досить важко туди працювати. Туди долітає наша розвідка, туди долітають наші ударні дрони, і їх вдається виганяти з їхніх укриттів, які там ще залишилися, і відповідно ховати їх прямо там на місці”, — каже Володимир Голягін.

Раніше про просування російських військ у Закітному повідомляли, зокрема, аналітики проєкту DeepState. Вони віднесли більшу частину населеного пункту до російської зони контролю ще у лютому 2026 року. В оновленні мапи від 18 червня зазначили, що північно-східна частина села залишається під окупацією, а окрему зону на його заході віднесли до “зони проникнення” (цим терміном у DeepState замінили поняття “сіра зона”).

Закітне українські військові відносять до Слов’янського напрямку фронту. Воно розташоване близько за 17 кілометрів на схід від Слов’янська.

Напередодні російські військові намагалися провести механізований штурм у районі села, дві групи наступали одночасно різними маршрутами: одна рухалася з боку Платонівки в напрямку Закітного, інша — із Сіверська на Криву Луку. Українські військові відбили цю атаку і назвали її “однією з наймасштабніших”.

Нагадаємо, напередодні російському Міноборони заявили, що “звільнили” Рай-Олександрівку — село Миколаївської громади. Водночас українські військові спростовують цю інформацію. На аналітичній мапі населений пункт навіть не у “сірій зоні”.