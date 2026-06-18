Рай-Олександрівка на мапі. Фото: DeepState

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У російському Міноборони заявили, що “звільнили” Рай-Олександрівку — село Миколаївської громади. Водночас українські військові спростовують цю інформацію. На аналітичній мапі населений пункт навіть не у “сірій зоні”.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

18 червня у Міноборони Росії заявили, що підрозділи “Південного” угруповання військ “у результаті активних і рішучих дій” змогли захопити Рай Олександрівку — селище у Миколаївській громаді. Воно знаходиться за 28,7 кілометра від Лимана, ближче — 11,8 кілометра — Миколаївка.

Водночас в Угрупованні об’єднаних сил інформацію про окупацію населеного пункту назвали “маячнею, як і раніше”. За словами Віктора Трегубова, російська мапа бойових дій “вже не має нічого спільного з реальністю”. За даними аналітичного проєкту DeepState, станом на червень 2026-го Рай-Олександрівка не знаходиться у “сірій зоні”.

Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, упродовж минулої доби на Слов’янському напрямку війська країни-агресорки штурмували 11 разів, зокрема у бік Рай-Олександрівка, Кривої Луки та у районі Закітного.

Нагадаємо, окупаційні війська зосередили на Лиманському напрямку три армії — відтинок залишається для них ключовим, аби вийти до Святогірська та його лісового масиву. Після цього загарбники могли б зайти у фланг Слов’янсько-Краматорської агломерації. Росіяни не полишають спроб перерізати логістику.