Наслідки обстрілів на Донеччині за 17 червня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

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У середу, 17 червня, поліція зафіксувала 1 133 удари по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донеччини. За добу були жертви серед цивільних, найбільше — у Дружківці, де обірвалося життя жінки старшого віку. Удари по регіону продовжились і після опівночі, а на фронті не припиняється російський наступ. Розповідаємо, що відомо про ситуацію на Донеччині.

Щонайменше 11 населених пунктів були під вогнем

Удари поліція фіксувала у містах Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селищах Біленьке, Черкаське, селах Іверське, Мар’ївка, Новобахметьєве та Новоіверське.

Чотири FPV-дрони вдарили по Дружківці — одна людина загинула (йдеться про жінку 73 роки), ще одна зазнала поранень. Пошкоджені багатоквартирний будинок і цивільне авто.

По Краматорську росіяни завдали ударів п’ятьма FPV-дронами, один із них влучив у вантажівку — поранений цивільний. Два багатоквартирні будинки й сім автомобілів пошкоджені.

Один поранений — у Слов’янську: росіяни 17 червня двічі обстріляли місто, зокрема двома 250-кілограмовими авіабомбами. Зазнали руйнувань 21 приватний будинок, підприємство, торговий дім, автомийка, продуктовий кіоск і вісім цивільних авто.

На Черкаське скинули чотири 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені десять приватних будинків, гараж, побутове приміщення та залізничні колії.

У Білозерському два багатоквартирні будинки й спорткомплекс зазнали руйнувань. У Миколаївці постраждав об’єкт інфраструктури, у Мар’ївці — приватна оселя, у Новобахметьєвому — приватний будинок і автомобіль, в Іверському — елеватор.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, постраждали 75 цивільних об’єктів, з них 39 — житлові будинки.

Після опівночі російські військові знову вдарили по Краматорську, місто зазнало семи ударів. Загинула цивільна мешканка, ще одна людина поранена. Постраждали не менше двох багатоквартирних будинків та приватна оселя, а також цивільне авто. Влучання вночі були також у Слов’янську: про них не повідомили у поліції, однак наслідки фіксувала місцева влада. Обійшлося без жертв серед цивільних, проте пошкоджені щонайменше 35 приватних будинків, магазини, СТО, вісім автомобілів та господарчі споруди.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також був Райгородок Миколаївської громади.

Ще 34 штурми відбили українські військові на Покровському напрямку

як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 22 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Дерилового, Зарічного, Новомихайлівки та Новоселівки, а також у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана й Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти провели 11 штурмів у бік Рай-Олександрівки та Кривої Луки, а також у районі Закітного;

на Краматорському напрямку російські військові наступальних дій не проводили;

поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Степанівки на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак. Також вони атакували у бік Новопавлівки;

на Покровському напрямку Сили оборни зупинили 34 штурмові дії російських сил у районах Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Родинського та Софіївки, а також у бік Білицького, Дорожнього, Нового Донбасу, Шевченка, Сергіївки, Муравки, Вільного й Новопавлівки.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 18 червня завдали авіаудару по прифронтовому Слов’янську: хоч атака призвела до нових руйнувань цивільних об’єктів, однак серед мешканців міста обійшлося без загиблих та поранених.