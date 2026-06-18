Пошкодження в одному з будинків після нічного удару по Краматорську 18 червня. Фото: Олександр Гончаренко

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Після опівночі російські загарбники завдали семи ударів по прифронтовому Краматорську, у місті загинула жінка 1973 року народження, ще одна людина зазнала поранень. Атака спричинила нові руйнування цивільних об’єктів.

Про удари по Краматорську повідомили у поліції Донеччини та в Краматорській міській раді.

“О 01:00 ударний БпЛА “Молнія-2” влучив у багатоповерхівку в одному зі спальних районів міста. Загинула жінка 1973 р.н. Мої співчуття родині та близьким…”, — повідомили у Краматорській міськраді з посиланням на начальника міської ВА Олександра Гончаренка.

У поліції уточнили, що внаслідок нічних ударів по місту ще одна людина зазнала поранень. Пошкоджені щонайменше два багатоквартирні та один приватний будинок, а також авто.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 18 червня завдали авіаудару по прифронтовому Слов’янську: хоч атака призвела до нових руйнувань цивільних об’єктів, однак серед мешканців міста обійшлося без загиблих та поранених.