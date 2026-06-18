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Після опівночі російські загарбники завдали семи ударів по прифронтовому Краматорську, у місті загинула жінка 1973 року народження, ще одна людина зазнала поранень. Атака спричинила нові руйнування цивільних об’єктів.
Про удари по Краматорську повідомили у поліції Донеччини та в Краматорській міській раді.
“О 01:00 ударний БпЛА “Молнія-2” влучив у багатоповерхівку в одному зі спальних районів міста. Загинула жінка 1973 р.н. Мої співчуття родині та близьким…”, — повідомили у Краматорській міськраді з посиланням на начальника міської ВА Олександра Гончаренка.
У поліції уточнили, що внаслідок нічних ударів по місту ще одна людина зазнала поранень. Пошкоджені щонайменше два багатоквартирні та один приватний будинок, а також авто.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 18 червня завдали авіаудару по прифронтовому Слов’янську: хоч атака призвела до нових руйнувань цивільних об’єктів, однак серед мешканців міста обійшлося без загиблих та поранених.