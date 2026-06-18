Наслідки атаки по Слов’янську в ніч на 18 червня. Фото: Вадим Лях

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Російські загарбники в ніч на 18 червня завдали авіаудару по прифронтовому Слов’янську: хоч атака призвела до нових руйнувань цивільних об’єктів, однак серед мешканців міста обійшлося без загиблих та поранених.

Про наслідки авіаудару повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За попередніми даними, у місті пошкоджені щонайменше 35 приватних будинків, магазини, СТО, вісім автомобілів та господарчі споруди.

Вже третій день поспіль російські військові атакують прифронтовий Слов’янськ. 16 червня по місту вдарили з РСЗВ “Смерч” та 250-кілограмовою авіабомбою — тоді загинули троє людей, поранень зазнали ще восьмеро.

17 червня росіяни поцілили по промисловій зоні в Слов’янську — тоді зазнав поранень 60-річний чоловік.

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Через посилення російських обстрілів у березні примусову евакуацію дітей поширили на окремі вулиці у Слов’янську. 9 червня зона евакуації дітей у місті збільшилась.

Слов’янськ регулярно потрапляє під російські удари з різних видів зброї. За оцінками місцевої влади, від 2022 року там постраждали майже 56% багатоквартирних будинків. Окрім цього, руйнувань зазнали до 25% об’єктів критичної інфраструктури та до 20% приватних будівель.

8 червня начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях оголосив про припинення роботи акушерського відділення в місті, яке залишалося єдиним пологовим на підконтрольній частині Донецької області. Це рішення ухвалили після російського авіаудару 8 червня: тоді одна з авіабомб впала приблизно за 200 метрів від медзакладу та пошкодила його будівлю.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України відбили російський механізований штурм за участю піхоти, автомобілів, мотоциклів, а також бронетехніки. Загарбники провели його на Слов’янському напрямку: українські військові вважають, що це сталося з нагоди Дня Росії, який відзначають 12 червня.