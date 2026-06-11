Наслідки російських атак по Слов'янську в ніч на 21 квітня. Фото: Слов'янська міська ВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році внаслідок російських ударів постраждали майже 56% багатоквартирних будинків у Слов’янську. Окрім цього, руйнувань вже зазнали до 25% об’єктів критичної інфраструктури та до 20% приватних будівель.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Якщо брати із 2022 року, то вже майже 56% наших багатоповерхівок пошкоджено, а також до 25% критичної інфраструктури. Також до 20% приватних будівель”, — зазначив Вадим Лях.

Станом на 11 червня у Слов’янській громаді залишаються 42,5 тисячі мешканців, серед яких близько 3 600 дітей. Напередодні, 9 червня, у трьох мікрорайонах міста оголосили примусову евакуацію родин із дітьми.

За даними виконувача обов’язків начальника служби у справах дітей Юлії Рижакової, у цих районах досі перебувають 333 дитини, зазначив Вадим Лях.

“Зараз іде роз’яснювальна робота. Батьки шукають місця, куди вони можуть виїхати. Пропонуємо їм всі можливі варіанти. Це необхідно робити, бо ці мікрорайони на околицях міста, там небезпечно вже давно, але зараз погіршується комунікація із цими районами, бо частіше залітають FPV-дрони”, — повідомив посадовець.

Зазначимо, станом на квітень оцінки щодо кількості пошкоджених багатоквартирних будинків у Слов’янську були меншими — тоді йшлося про приблизно 50% пошкоджених багатоповерхівок. Водночас оцінки щодо руйнування приватної забудови стали оптимістичнішими — від “приблизно 25%” у квітні до “до 20%” у червні.

Нагадаємо, на червень 2026-го більш як 600 дітей опинилися у зоні обовʼязкової евакуації Донецької області — її розширили на окремі вулиці Словʼянська, Краматорська та Біленького. Повністю малечу мають вивезти з Привілля та Малотаранівки. Журналісти Вільного Радіо розповіли про заплановану евакуацію.