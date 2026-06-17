Наслідки російських атак на Словʼянськ 16 червня. Фото: Словʼянська МВА

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Станом на ранок 17 червня, за даними місцевої влади, у Слов’янську внаслідок учорашніх атак загинули троє людей, поранені ще восьмеро. Увечері оцінки кількості поранених були меншими: тоді повідомляли про шістьох травмованих.

Нові дані стосовно наслідків атак надали у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Також зросли оцінки руйнувань у громаді. За оновленими даними, протягом доби там пошкоджені та зруйновані загалом 120 приватних будинків.

Росіяни завдавали ударів 250-кілограмовою авіабомбою, з РСЗВ “Смерч”, БПЛА “Гербера” та іншими видами дронів, уточнили у міській військовій адміністрації.

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Через посилення російських обстрілів у березні примусову евакуацію дітей поширили на окремі вулиці у Слов’янську. 9 червня зона евакуації дітей у місті збільшилась.

Слов’янськ регулярно потрапляє під російські удари з різних видів зброї. За оцінками місцевої влади, від 2022 року там постраждали майже 56% багатоквартирних будинків. Окрім цього, руйнувань зазнали до 25% об’єктів критичної інфраструктури та до 20% приватних будівель.

8 червня начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях оголосив про припинення роботи акушерського відділення в місті, яке залишалося єдиним пологовим на підконтрольній частині Донецької області. Це рішення ухвалили після російського авіаудару 8 червня: тоді одна з авіабомб впала приблизно за 200 метрів від медзакладу та пошкодила його будівлю.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України відбили російський механізований штурм за участю піхоти, автомобілів, мотоциклів, а також бронетехніки. Загарбники провели його на Слов’янському напрямку: українські військові вважають, що це сталося з нагоди Дня Росії, який відзначають 12 червня.