Дружківка у червні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські військові на початку доби 17 червня завдали нового удару FPV-дроном по прифронтовій Дружківці: боєприпас розірвався поблизу приватного будинку в місті. Через цю атаку загинула одна цивільна мешканка міста.

Про це в коментарі для Вільного Радіо розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Атака відбулася о 04:14, на момент удару загибла перебувала на вулиці. Їй було 73 роки.

“За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнні злочини, — ред.)”, — додали в прокуратурі.

Зазначимо, за даними поліції, також зранку російські FPV-дрони били по Краматорську. Там обійшлося без жертв серед цивільних мешканців, однак є руйнування: пошкоджені багатоквартирний будинок та три цивільні авто.

Нагадаємо, екіпаж поліції “Білий Янгол” днями евакуював з прифронтової Дружківки дві родини — загалом пʼятеро людей. Серед них було подружжя із 17-річним сином, які виїхали з Костянтинівки. Нині врятовані у безпеці.