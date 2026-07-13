Наслідки влучання по Слов'янську. Фото: Вадим Лях

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Армія країни-агресорки завдала удару з авіації по прифронтовому Слов’янську — вже відомо про поранення одного чоловіка.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Пораненого вже госпіталізували, йому надають допомогу. Пораненому 48 років.

Цього разу під вогнем опинилась промислова зона Слов’янська, інформації про масштаби руйнувань поки немає

Нагадаємо, раніше унаслідок російського удару керованою авіабомбою у Дружківці загинула зооволонтерка Ольга Кузьменко. Вона допомагала евакуювати та прилаштовувати покинутих тварин із прифронтових населених пунктів Донеччини й співпрацювала з благодійними організаціями. Колеги кажуть, що десятки разів пропонували їй евакуюватися, однак жінка залишалася вдома.