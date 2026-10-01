Російські військові вдарили по Слов’янську з артилерії 1 жовтня: є загиблий, одна людина поранена

Наслідки обстрілу Слов’янська 1 жовтня. Фото: Вадим Лях

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Близько 11:00 у четвер, 1 жовтня, російські загарбники обстріляли Слов’янськ із реактивної артилерії. Через влучання загинув 26-річний чоловік, ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Пораненому місцевому 66 років, уточнив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях. Загалом вдень у місті зафіксували три влучання з РСЗВ “Смерч”.

Внаслідок атаки пошкоджені ще щонайменше 35 приватних будинків.

Нагадаємо, у 2026 році з бюджету Слов’янської громади спрямували понад 5,2 млн грн на поховання загиблих військових і цивільних, а також допомогу їхнім родинам. Найбільша сума — 4,2 млн грн — пішла на одноразові виплати сім’ям 28 цивільних мешканців громади, які загинули або померли від поранень через російські обстріли чи вибухонебезпечні предмети.