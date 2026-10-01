Скільки витратили на поховання загиблих у Слов'янській громаді у 2026 році

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У 2026 році з бюджету Слов’янської громади спрямували понад 5,2 млн грн на поховання загиблих військових і цивільних, а також допомогу їхнім родинам. Найбільша сума — 4,2 млн грн — пішла на одноразові виплати сім’ям 28 цивільних мешканців громади, які загинули або померли від поранень через російські обстріли чи вибухонебезпечні предмети.

Про витрати на поховання та виплати родинам загиблих Слов’янська військова адміністрація повідомила у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.

Скільки витратили на поховання військових

Для поховання загиблих військовослужбовців із бюджету громади у 2026 році використали 808 080 грн.

Із цієї суми 358 080 грн спрямували на придбання ритуальних предметів.

Ще 450 тис. грн виплатили родинам загиблих захисників і захисниць як матеріальну допомогу на поховання. Кожна сім’я отримала по 50 тис. грн. Загалом таку допомогу надали дев’ятьом родинам.

Як зазначили у військовій адміністрації, координацією поховань загиблих військових займаються представники військових структур.

Родинам загиблих цивільних виплатили 4,2 млн грн

Одноразову допомогу на поховання отримали родини 28 цивільних мешканців Слов’янської громади, які загинули або померли від отриманих через обстріли чи вибухонебезпечні предмети поранень.

Загалом на ці виплати з бюджету громади спрямували 4,2 млн грн.

Ще понад 210 тисяч гривень — на поховання одиноких людей і невпізнаних тіл

Окремо 210 665 грн витратили на поховання людей, які не мали близьких, без визначеного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися родичі, а також невпізнаних тіл.

Поховання у таких випадках за кошти місцевого бюджету проводить комунальне підприємство “Контора похоронного обслуговування”.

Раніше ми розповідали, у яких випадках, хто і як може провести перепоховання у безпечніших регіонах, а також чи відрізняються ці правила для військових.