Російські військові вдруге били по вітряній турбіні в Краматорську: що відомо

Вітряна турбіна у Краматорську після російської атаки. Фото: Краматорська міська рада

У п’ятницю, 24 жовтня, російські військові завдали нового удару по Краматорську. Постраждала ще одна вітряна турбіна. За попередніми даними від місцевої влади, внаслідок цього удару ніхто не загинув та не зазнав поранень. Остаточні наслідки влучання встановлюють.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Це був вже другий удар росіян по вітряку в Краматорську за поточний тиждень. 22 жовтня о 17:10 росіяни атакували ще одну вітряну турбіну, тоді також обійшлося без поранення та загибелі цивільних.

Нагадаємо, за словами українських військових, росіяни нищать Покровську агломерацію авіабомбами. Лише за 22 жовтня на цьому відтинку окупанти завдали 39 ударів тактичною авіацією, скинувши 156 авіабомб.