Наслідки удару по Новодонецькому, 14 червня 2026 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Наприкінці доби 14 червня російські загарбники завдали удару дроном по Новодонецькому — він влучив по багатоквартирному будинку, через що загинула 50-річна жінка. Ще п’ятеро місцевих зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Всі поранені цивільні — жінки віком від 43 до 86 років. У них діагностують мінно-вибухові травми, осколкові поранення, садна, опіки, а також контузії.

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок атаки пошкоджений один багатоквартирний будинок.

“За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Постраждали Київ і Київська область, Харківщина, Дніпропетровщина та Сумщина. Серед цивільних є загиблі та поранені: найбільше жертв — у Києві та Харкові. Під вогонь, зокрема, потрапила Києво-Печерська лавра: на території святині почалась пожежа.