Наслідки атаки по Краматорську, 19 травня 2026 року. Фото: Краматорська міська рада

Протягом ночі та ранку 19 травня прифронтовий Краматорськ зазнав масованих авіаударів з боку армії країни-агресорки. Остаточні наслідки влучань ще встановлюють, однак вже відомо про поранення цивільних мешканців.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Під вогнем внаслідок російських атак опинилися об’єкти цивільної інфраструктури та житлові квартали міста, уточнив Олександр Гончаренко.

“Встановлюємо остаточні наслідки, працюють всі відповідні служби та комунальні аварійні бригади”, — додав посадовець.

Оновлено о 10:17: у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що удару по Краматорську завдали о 05:40, по місту влучила 250-кілограмова авіабомба з модулем УМПК. Поранені щонайменше шестеро цивільних: троє чоловіків 43, 45 та 71 років та 64, 65, 67-річні жінки. Вони дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію.

Нагадаємо, 18 травня війська країни-агресорки атакували Краматорськ із РСЗВ “Смерч”. Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє дістали поранень. Згодом окупанти поцілили FPV-дроном по найбільшому флагштоку Донеччини.