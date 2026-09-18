Обстріл Слов'янська 18 вересня: що відомо про поранених

Наслідки обстрілу Слов’янська 18 вересня. Фото: Вадим Лях

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У п’ятницю, 18 вересня, російські військові завдали двох ударів по одному району прифронтового Слов’янська. Влучання фіксували з різницею в годину — серед цивільних є поранені.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Станом на 12:22 у місті відомо про поранення п’ятьох мешканців внаслідок подвійної атаки, всім надають медичну допомогу. Оцінка не остаточна та ще може зрости.

У Слов’янську внаслідок нових влучань фіксують руйнування: пошкоджені багатоповерхові будинки, магазин, відділення “Нової Пошти”, адмінбудівлю, павільйони ринку ”Привокзальний”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділить додаткові 789 мільйонів 500 грн із резервного фонду державного бюджету на антидроновий захист доріг, які вважають пріоритетними для оборони держави й логістики. Кошти розділять між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, а також обласними ОВА низки прифронтових регіонів. Розповідаємо, хто скільки отримає.