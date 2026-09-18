 Обстріл Слов'янська 18 вересня: що відомо про поранених
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Російські військові завдали подвійного удару по одному з районів Слов’янська — поранені щонайменше п’ятеро

В'ячеслав Попович
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У п’ятницю, 18 вересня, російські військові завдали двох ударів по одному району прифронтового Слов’янська. Влучання фіксували з різницею в годину — серед цивільних є поранені.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Станом на 12:22 у місті відомо про поранення п’ятьох мешканців внаслідок подвійної атаки, всім надають медичну допомогу. Оцінка не остаточна та ще може зрости.

У Слов’янську внаслідок нових влучань фіксують руйнування: пошкоджені багатоповерхові будинки, магазин, відділення “Нової Пошти”, адмінбудівлю, павільйони ринку ”Привокзальний”.

Наслідки обстрілу Слов’янська 18 вересня. Фото: Вадим Лях
Наслідки обстрілу Слов’янська 18 вересня. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділить додаткові 789 мільйонів 500 грн із резервного фонду державного бюджету на антидроновий захист доріг, які вважають пріоритетними для оборони держави й логістики. Кошти розділять між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, а також обласними ОВА низки прифронтових регіонів. Розповідаємо, хто скільки отримає.

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