Уряд виділить ще майже 800 мільйонів на захист доріг від дронів в Україні: скільки для Донеччини?

Антидронові сітки на під'їзді до Дружківки, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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Кабінет міністрів України виділить додаткові 789 мільйонів 500 грн із резервного фонду державного бюджету на антидроновий захист доріг, які вважають пріоритетними для оборони держави й логістики. Кошти розділять між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, а також обласними ОВА низки прифронтових регіонів. Розповідаємо, хто скільки отримає.

Про відповідне рішення повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України. Розподіл коштів доступний у розпорядженні уряду №911-р.

Агенція відновлення отримає меншу половину від виділених коштів — загалом 356 678 937 гривень. Решту 432 321 563 нададуть на захист доріг обласній владі п’яти регіонів. Розподіл наступний:

Херсонська обласна військова адміністрація — 24 000 000 грн;

Донецька обласна військова адміністрація — 60 000 000 грн;

Дніпропетровська обласна військова адміністрація — 70 721 063 грн;

Чернігівська обласна військова адміністрація — 105 000 000 грн;

Запорізька обласна військова адміністрація — 172 600 500 грн.

“Роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше”, — зазначив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Нагадаємо, 21 серпня в Україні набув чинності оновлений перелік територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій. Зміни торкнулися й Донеччини: 33 населені пункти регіону перейшли до статусу тимчасово окупованих, ще 55 — до зони активних бойових дій. На підконтрольній частині Донецької області залишилися три громади, де активні бойові дії офіційно ще не почалися: дві селищні та одна сільська.