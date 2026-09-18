Уряд виділить ще майже 800 мільйонів на захист доріг від дронів в Україні: скільки для Донеччини?

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Кабінет міністрів України виділить додаткові 789 мільйонів 500 грн із резервного фонду державного бюджету на антидроновий захист доріг, які вважають пріоритетними для оборони держави й логістики. Кошти розділять між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, а також обласними ОВА низки прифронтових регіонів. Розповідаємо, хто скільки отримає.
Про відповідне рішення повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України. Розподіл коштів доступний у розпорядженні уряду №911-р.
Агенція відновлення отримає меншу половину від виділених коштів — загалом 356 678 937 гривень. Решту 432 321 563 нададуть на захист доріг обласній владі п’яти регіонів. Розподіл наступний:
“Роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше”, — зазначив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Нагадаємо, 21 серпня в Україні набув чинності оновлений перелік територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій. Зміни торкнулися й Донеччини: 33 населені пункти регіону перейшли до статусу тимчасово окупованих, ще 55 — до зони активних бойових дій. На підконтрольній частині Донецької області залишилися три громади, де активні бойові дії офіційно ще не почалися: дві селищні та одна сільська.