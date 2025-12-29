Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Слов'янська міська ВА

У понеділок, 29 грудня, прифронтовий Слов’янськ зазнав нових ударів з пілотованої авіації країни-агресорки. Станом на 15:22 вже відомо про поранення однієї цивільної жінки.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Влучання російських авіабомб фіксували у різних районах міста, у Слов’янську є нові пошкодження приватних будинків, магазинів, приватних підприємств, а також автомобілів.

Деталей стосовно кількості застосованих росіянами авіабомб, а також їхнього типу, поки немає.

Нагадаємо, росіяни били по Слов’янську авіабомбами й попередньої доби, 28 грудня. Тоді у місті загинув один цивільний, а поранень зазнали ще четверо.