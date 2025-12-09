Російські загарбники вдарили по Костянтинівці FPV-дроном: поранень зазнала цивільна людина

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Через нову атаку з боку армії країни-агресорки у Костянтинівці зазнала поранень одна цивільна людина. Вона пересувалася вулицею прифронтового міста, коли поряд з нею розірвався FPV-дрон.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Нових пошкоджень інфраструктури Костянтинівки через цю атаку не фіксують, додав начальник МВА.

“Закликаємо мешканців громади скористатися можливістю виїхати до безпечніших регіонів країни. З питань евакуації звертайтеся за номером телефону: 093 420 18 83”, — зазначив Сергій Горбунов.

Нагадаємо, через удар російською 250-кілограмовою авіабомбою, який відбувся 8 грудня, поранень зазнали четверо дорослих та двоє дітей. Загарбники вдарили по місту о 16:24, бомба влучила по прилеглій до багатоквартирного будинку території.