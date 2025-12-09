Наслідки обстрілів Краматорська за 8 грудня. Фото: Донецька обласна прокуратура

Через удар російською 250-кілограмовою авіабомбою, який відбувся 8 грудня, поранень зазнали четверо дорослих та двоє дітей. Загарбники вдарили по місту о 16:24, бомба влучила по прилеглій до багатоквартирного будинку території.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Станом на 8 грудня було відомо про поранення чотирьох людей: чоловіка 44 років, його 40-річної дружини та дітей 6 та 8 років. Втім, станом на ранок виявили нових поранених: чоловіка 1949 року народження, а також жінку 1979 року.

Через влучання авіабомби пошкоджені сім багатоповерхових адміністративні будівлі та заклади освіти. Остаточні обсяги пошкоджень ще встановлюють.

Це було не єдине влучання у Краматорську за 8 грудня:

о 19:45 дрон “Молнія-2” влучив по прилеглій території багатоквартирного будинку, пошкоджені щонайменше три багатоповерхівки та садок;

о 21:20 ще одна “Молнія-2” влучила у будівлю кафе в одному з мікрорайонів міста;

о 21:55 відбулися ще три удари по промисловій зоні та СТО. Наслідки ще встановлюють.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.