Енергетик ДТЕК. Ілюстративне фото:EPA/UPG

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На Донеччині російський дрон уразив службову автівку енергетиків ДТЕК, які працювали поблизу прифронтової зони. Енергетики встигли врятуватися. Постраждалих немає.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

У компанії зазначили, що безпілотник цілеспрямовано вдарив по автомобілю бригади. Працівники встигли вибігти з авто та врятувалися — ніхто не постраждав.

“Попри щоденну небезпеку, продовжуємо тримати світло”, — додали у повідомленні компанії.

Нагадаємо, 30 жовтня унаслідок російського удару керованою авіаційною бомбою по Слов’янській ТЕС на Донеччині загинули двоє енергетиків, п’ятеро зазнали поранень.

Влітку також російські загарбники вдарили дроном по бригаді енергетиків на Донеччині. Серед людей ніхто не постраждав, однак транспорт бригади зазнав пошкоджень.