Серед загиблих від обстрілу Слов’янська двоє енергетиків: що відомо

Наслідки обстрілу Слов'янська 30 жовтня. Фото: Вадим Лях

Двоє співробітників “Донбасенерго” загинули внаслідок обстрілу 30 жовтня. Росіяни обстріляли Слов’янську ТЕС, коли енергетики там працювали.

Про загибель енергетиків повідомили в ДТЕК.

Двоє співробітників загинули, крім того відомо про поранених.

“Ворог забрав життя двох наших колег з Донбасенерго, які перебували на теплоелектростанції під час масованої атаки. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо. Співчуття рідним, близьким, колегам загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим”, — написали в ДТЕК.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Слов’янськ з РСЗВ близько 10 ранку 30 жовтня. Тоді голова Слов’янської МВА Вадим Лях повідомив про трьох загиблих.