Російський дрон атакував рятувальників у Слов’янську, коли ті гасили пожежу

Богдан Комаровський
27 січня війська країни-агресорки цілили дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу через обстріл окупантів у Слов’янську. Загарбники пошкодили автоцистерну, серед надзвичайників постраждалих не було.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

Там розповіли, що у першій половині дня 27 січня рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі вантажного автомобіля, яка виникла внаслідок російського обстрілу Слов’янська. У цей момент окупанти завдали повторного удару дроном по надзвичайниках.

Росіяни вдарили по надзвичайниках у Слов'янську 27 січня: які наслідки
Наслідки російської атаки на надзвичайників у Слов’янську, 27 січня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Через обстріл зазнала руйнувань автоцистерна, однак особовий склад ДСНС не постраждав. Роботи вимушено призупинили через загрозу ще однієї атаки для вогнеборців.

“Ворог цілеспрямовано атакує працівників ДСНС — рятувальників, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів. Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права”, — кажуть рятувальники.

Нагадаємо, 27 січня росіяни завдали ударів по прифронтовому Слов’янську авіабомбами. Удар прийшовся по приватному сектору міста, де під завалами опинилася сім’я: батько та мати загинули, а син 2005 року народження — зазнав поранень.

