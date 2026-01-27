Росіяни вдарили по надзвичайниках у Слов'янську 27 січня: які наслідки

Наслідки російської атаки на надзвичайників у Слов'янську, 27 січня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

27 січня війська країни-агресорки цілили дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу через обстріл окупантів у Слов’янську. Загарбники пошкодили автоцистерну, серед надзвичайників постраждалих не було.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

Там розповіли, що у першій половині дня 27 січня рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі вантажного автомобіля, яка виникла внаслідок російського обстрілу Слов’янська. У цей момент окупанти завдали повторного удару дроном по надзвичайниках.

Через обстріл зазнала руйнувань автоцистерна, однак особовий склад ДСНС не постраждав. Роботи вимушено призупинили через загрозу ще однієї атаки для вогнеборців.

“Ворог цілеспрямовано атакує працівників ДСНС — рятувальників, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів. Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права”, — кажуть рятувальники.

Нагадаємо, 27 січня росіяни завдали ударів по прифронтовому Слов’янську авіабомбами. Удар прийшовся по приватному сектору міста, де під завалами опинилася сім’я: батько та мати загинули, а син 2005 року народження — зазнав поранень.