Палаюча машина зоозахисників UAnimals, у яку влучив російський дрон. Скриншот з відео організації

12 грудня на Донеччині російський дрон влучив в евакуаційне авто зоозахисної організації UAnimals. У той момент у машині були двоє волонтерів і дві собаки. Люди та тварини вижили, але один із собак дістав поранення.

Про обстріл і його наслідки зоозахисники розповіли на своїй сторінці в соцмережах.

За інформацією організації, під час атаки волонтери встигли вибігти з автомобіля та винести обох собак, які були всередині. Один із чотирилапих зазнав серйозного поранення.

Обстріл дронами тривав кілька годин, тому команда разом із тваринами переховувалася та чекала можливості безпечно виїхати.

“Просто в останню секунду побачив, що навпроти FPV висить. Тільки вибігли — і він попав прямо в машину”, — розповів один із волонтерів.

де пораненому собаці надали першу допомогу. У тварини зафіксували рану та перелом лапи, а також суттєву крововтрату. Через складність травм собаку вирішили транспортувати до Дніпра.

У ветеринарній клініці тварину оглянули та розпочали лікування. Її стан нині стабільний.

Собака, поранений внаслідок влучання дрона в машину зоозахисників UAnimals. Скриншот з відео організації

В UAnimals зазначають, що це була вже друга прицільна атака на евакуаційний транспорт організації за час повномасштабної війни — першу росіяни здійснили в лютому цього року.

Загалом від початку відкритого вторгнення зоозахисники евакуювали з зони бойових дій понад дев’ять тисяч тварин.

Раніше ми розповідали, що зранку 20 листопада під атаку окупантів потрапило евакуаційне авто поблизу Лимана. По транспорту вдарив російський FPV-дрон, який чекав у засідці. Через вибух поранень зазнав водій автівки, який є громадянином США.