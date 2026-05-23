Обстріл Костянтинівки. Ілюстративне фото: Костянтинівська МВА

Зранку 23 травня російські війська атакували Костянтинівку ударним безпілотником “Молнія-2”. Під удар потрапив приватний будинок — одна людина загинула, ще одна зазнала поранення.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За даними посадовця, російський дрон влучив у фасад приватного домоволодіння близько 08:00.

Внаслідок атаки загинула жінка 1953 року народження. Поранення дістав чоловік 1951 року народження — його евакуювали та надали медичну допомогу.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Під обстрілами опинилися Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Словʼянськ та інші населені пункти області. Внаслідок атак семеро мирних мешканців, у тому числі дитина, зазнали поранень.