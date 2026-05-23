Наслідки ударів по Донеччині 22 травня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби російські війська здійснили понад 1,3 тисячі ударів по населених пунктах і вздовж лінії фронту на Донеччині. Під обстрілами опинилися Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Словʼянськ та інші населені пункти області. Внаслідок атак семеро мирних мешканців зазнали поранень, серед них дитина. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під обстріли окупантів потрапили 11 населених пунктів Донеччини

22 травня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Словʼянськ, селища Малотаранівка, Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Черкаське та села Маяки, Олександрівка й Спасько-Михайлівка.

По Краматорську росіяни вдарили артилерією та дронами різного типу — четверо людей поранені, серед них хлопчик 2013 року народження. Удари пошкодили свм багатоквартирних і десять приватних будинків, станцію швидкої допомоги, заклад освіти, господарську споруду, два гаражі, три цивільних авто та комунальний автобус. Окрім того, FPV-дрон окупантів влучив в адміністративну будівлю — виникла пожежа покрівлі площею 15 кв. м, яку рятувальники ліквідували, повідомили у ДСНС Донецької області.

Вночі місто знову атакували безпілотники — ще один житель зазнав поранення, постраждав багатоквартирний будинок.

У Дружківці російський FPV-дрон поранив цивільного, удар пошкодив багатоповерхівку і два приватні будинки.

Малотаранівку атакували три FPV-дрони — двоє жителів травмовані, пошкоджений комунальний автобус.

У Словʼянську БПЛА “Гербера” пошкодив приватний будинок.

У Миколаївці зруйновані 2 багатоквартирних будинки й гараж, в Олександрівці — будівля ДСНС і дві вантажівки , у Черкаському — АЗС, а у Спасько-Михайлівці та Маяках — по одному приватному будинку.

В Оріхуватці удари зруйнували два будинки, у Райгородку обстріл пошкодив приватний будинок.

Загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З прифронтових громад за день евакуювали 337 людей, серед них — 32 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 22 травня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 216 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Словʼянському напрямку протягом доби захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в бік Закітного та Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки в районах Никифорівки та Тихонівки;

на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 16 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Новодмитрівки та Степанівки;

на Покровському напрямку захисники зупинили 42 штурмові дії росіян у районах Вільного, Білицького, Родинського, Олександрівки, Шевченка, Покровська, Гришиного, Торецького, Дорожнього, Новоолександрівки, Удачного, Кучерового Яру, Новопавлівки та Новопідгородного;

на Олександрівському напрямку окупанти двічі йшли в атаку в районах Вербового та Запорізького.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Раніше співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив про повну окупацію Покровська та Мирнограда на Донеччині. Українські військові при цьому запевняють, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську.