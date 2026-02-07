Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається небезпечною для руху поїздів. Уранці 7 лютого російський дрон влучив у локомотив у Барвінковому Ізюмського району. Внаслідок удару пошкоджені електролінії та залізничні колії.

Про удар по локомотиву повідомив начальник Ізюмської РВА Степан Масельський.

За даними посадовця, обійшлося без постраждалих. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.

Напрямок Лозова — Барвінкове — Краматорськ належить до зон підвищеного ризику, зазначають у пресслужбі Укрзалізниці. Тож через безпекову ситуацію рух поїздів на цій ділянці досі обмежений. Пасажирам радять користуватися автобусним об’їздом — стикування вже організували. Однак рух автобусів зараз ускладнює ожеледиця, яка спостерігається на Донеччині.

Нагадаємо, через підвищений ризик обстрілів у листопаді 2025 року Укрзалізниця обмежила рух усіх приміських поїздів Краматорського напрямку. Тепер кінцева станція — на Харківщині, а звідти до Донецької області можна дістатись автобусом.