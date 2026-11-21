Момент після влучання у FPV-дрон-“ждуна”. Скриншот із відео 54-ї бригади

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Військові 54 окремої механізованої бригади їхали автомобілем на позиції, коли біля дороги злетів російський FPV-дрон-“ждун”. Безпілотник опинився за кілька метрів від машини, однак бійці встигли відкрити вогонь і збити його.

Відео інциденту 21 листопада оприлюднила 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.

На записі видно, як українські військові рухаються автомобілем у сутінках. Коли машина проїжджає дорогою, неподалік раптово злітає безпілотник, який до цього залишався непомітним.

Бійці реагують на загрозу та стріляють по дрону. У результаті апарат збивають, не давши йому атакувати автомобіль.

“Другий день народження”, — так у бригаді прокоментували цей випадок.

FPV-дрони-“ждуни” можуть тривалий час перебувати біля маршрутів руху української техніки, очікуючи на ціль. Через це вони становлять небезпеку для військової логістики та пересування бійців.

Раніше ми розповідали, про те, що російські військові на Покровському напрямку змінюють тактику використання дронів-“ждунів”. Окупанти почали встановлювати їх вище та ховати у важкодоступних місцях, щоб ускладнити логістику Сил оборони України.