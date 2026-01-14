Онлайн-консультація, ілюстративне фото: Вільне радіо

В Україні стартував прийом анкет на участь у другій хвилі програми REDpreneur Women, яка підтримує жінок, які хочуть започаткувати або відновити власний бізнес із соціальним, екологічним чи інноваційним спрямуванням. Учасницям проєкту обіцяють навчання, менторську підтримку та фінансування для фіналісток.

Про другу хвилю програми розповіли у пресслужбі Червоного Хреста України, який реалізовує ініціативу.

Програма покликана допомогти учасницям отримати практичні знання з підприємництва, доопрацювати бізнес-ідею та підготуватися до запуску або відновлення власної справи. Окрему увагу організатори приділяють проєктам, які можуть бути корисними для місцевих громад і відновлення України.

Участь можуть взяти громадянки України віком від 18 років, які проживають на підконтрольній території, мають інноваційну бізнес-ідею у сталому секторі економіки із соціальною та екологічною складовою, не ведуть чинного бізнесу або планують відновити власну справу та мають стабільний інтернет для онлайн-навчання.

Представниці вразливих категорій суспільства матимуть додаткову перевагу при відборі, уточнюють у Червоному Хресті України.

Загалом до навчальної програми відберуть 25 учасниць, кожна з яких отримає підготовку на базі Ukrainian Future Business Incubator. 17 фіналісток отримають подальшу підтримку для реалізації бізнес-ідей та фінансування у розмірі 7 тис. євро. Кошти можна використати на розвиток проєктів, спрямованих на створення робочих місць, підтримку громад і побудову фінансово стійкого бізнесу. Також програма передбачає інспіраційні зустрічі та нетворкінг.

Подати анкету на участь можна до кінця доби 12 лютого 2026 року, реєстрація доступна за посиланням. Програму реалізує Український Червоний Хрест у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом. Проєкт підтримують австрійський фонд NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency, а навчання й менторську частину організовують спільно з Ukrainian Future Business Incubator.

Нагадаємо, проєкт Reskilling Ukraine проводить набір жінок на безкоштовні програми опанування нових професій. Учасницям пропонують підготовку за напрямами: штукатурниця, водійка вантажівки (категорія C) та водійка пасажирського автобуса (категорія D). Навчання проходитиме в онлайн- та офлайн-форматах у різних містах України, а організатори забезпечують проживання й харчування для учасниць.