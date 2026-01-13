Учасниці навчальної програми. Ілюстративне фото: Reskilling Ukraine

Проєкт Reskilling Ukraine проводить набір жінок на безкоштовні програми опанування нових професій. Учасницям пропонують підготовку за напрямами: штукатурниця, водійка вантажівки (категорія C) та водійка пасажирського автобуса (категорія D). Навчання проходитиме в онлайн- та офлайн-форматах у різних містах України, а організатори забезпечують проживання й харчування для учасниць.

Про освітню можливість повідомили у пресслужбі Сло’янської міської військової адміністрації.

Так, курс “Штукатурниця” триватиме від 2 по 20 березня. Слухачки курсу тиждень навчатимуться в онлайн-форматі, а далі матимуть два тижні практичних занять у Вінниці. Тим, хто там не живе, забезпечать проживання у готелі, а також харчування. Після завершення курсу учасницям видають сертифікат. Подати заявку на участь можна за посиланням.

Курс “Водійка вантажного автомобіля (категорія C)” стартує у січні, учасницям обіцяють тритижневе практичне навчання на спеціально обладнаних майданчиках у Києві та Кременці (Тернопільська область). Під час підготовки також відбудеться складання іспиту на здобуття права водіння вантажівки у територіальному сервісному центрі МВС. Проживання у готелі та харчування також безкоштовні, подати заявку можна за посиланням.

Третій курс — “Водійка пасажирського автобуса (категорія D)” також починається у січні та містить як теоретичну, так і практичну частини. Остання передбачає підготовку на майданчиках у Кременці та складання іспиту в територіальному сервісному центрі МВС для отримання прав на керування автобусом. Організатори забезпечують проживання й харчування, заявки приймають за посиланням.

