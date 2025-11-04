Момент удару по штабу "Рубікон" в окупованій Авдіївці. Фото: ГУР МО

Українські розвідники вдарили по штабу російського підрозділу “Рубікон” в тимчасово окупованій Авдіївці. Внаслідок ураження загинули російські офіцери та пілоти.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Їхні бійці виявили у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки штаб російського підрозділу “Рубікон”. Вони спеціалізуються на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни Росії проти України.

Зі слів розвідників, це одна з найбоєздатніших структур російської армії, на яку держава-агресор витрачає “значні ресурси”.

У ГУР додали, що за визначеними координатами посеред щільної міської забудови пілоти провели безпілотник FP-2 зі 105 кілограмовою бойовою частиною в штаб окупантів. Внаслідок удару вдалося ліквідувати офіцерів і операторів БпЛА.

