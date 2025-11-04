Підтримати
Розвідники знищили штаб російського підрозділу “Рубікон” в окупованій Авдіївці (деталі)

Богдан Комаровський
Українські розвідники вдарили по штабу російського підрозділу “Рубікон” в тимчасово окупованій Авдіївці. Внаслідок ураження загинули російські офіцери та пілоти. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України. 

Їхні бійці виявили у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки штаб російського підрозділу “Рубікон”. Вони спеціалізуються на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни Росії проти України.

Зі слів розвідників, це одна з найбоєздатніших структур російської армії, на яку держава-агресор витрачає “значні ресурси”.

У ГУР додали, що за визначеними координатами посеред щільної міської забудови пілоти провели безпілотник FP-2 зі 105 кілограмовою бойовою частиною в штаб окупантів. Внаслідок удару вдалося ліквідувати офіцерів і операторів БпЛА. 

Нагадаємо, українським військовим вдалося вразити російський розвідувальний дрон “Князь Вещий Олег” над Донецькою областю — це зафіксували вперше. Новітній безпілотник окупантів помітили на Слов’янському напрямку.

