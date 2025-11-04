Момент ураження новітнього російського розвідувального дрона "Князь Вещий Олег". Фото: 11 армійський корпус

Українським військовим вдалося вразити російський розвідувальний дрон “Князь Вещий Олег” над Донецькою областю — це зафіксували вперше. Новітній безпілотник окупантів помітили на Слов’янському напрямку.

Про це пишуть в соціальних мережах 11 армійського корпусу.

Там розповіли, що днями українські захисники змогли ліквідувати розвідувальний дрон окупантів “Князь Вещий Олег” на Слов’янському напрямку. Останнім часом його також помічали й на Лиманському відтинку.

Згодом стало відомо, що збиття такого безпілотника вперше зафіксували бійці 63 окремої механізованої бригади на території Лиманської громади.

“Відповідно до літописів, князь Олег був першим повноцінним правителем Давньоруської держави з центром у Києві. В той час на місці Москви жаби у болотах кумкали. Називати свого дрона іменем праукраїнського воїна та політика – це чергова спроба вкрасти нашу історію”, — написали військові.

Що відомо про дрон “Князь Вещий Олег”

За даними 11 армійського корпусу, ширина крил дрона — 2,8 метра, довжина безпілотника — 82 сантиметри, вага — 11 кілограмів.

БпЛА може розвивати максимальну швидкість 130 кілометрів на годину, його максимальна висота польоту — 3 000 метрів над рівнем моря. Серед іншого, “Князь Вещий Олег” може працювати в межах 45 кілометрів від точки вильоту, максимальна протяжність маршруту — 160 кілометрів протягом двох годин роботи.

Дрон може працювати без супутникової системи навігації, має захищений канал зі стійкістю до РЕБ.

Також БпЛА оснащений акумуляторною батареєю Li-Po 8s на 40 тисяч міліампер. Йому встановили Full HD камеру широкого кута з 10-кратним оптичним зумом.

Нагадаємо, на початок листопада 2025 року росіяни на Сіверському напрямку (також відомий як Слов’янський) продовжують штурми за допомогою малих піхотних груп. Росіяни перекидають піхоту по одному, по два чи по три військових, а вже потім розпочинають штурми.