Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

О 22:50 російські загарбники завдали удару по селищу Черкаському в Краматорському районі дронами “Герань-2”. Через влучання безпілотників у приватному секторі загинули четверо цивільних мешканців, зокрема батько з 5-річним сином. Поранені ще п’ятеро людей, серед них — троє неповнолітніх дівчат.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

“Внаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів. Крім того, зазнали тілесних ушкоджень матір загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 й 16 років. Також поранено 34-річну місцеву жительку. На момент влучання потерпілі перебували у помешканнях”, — повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.

Там зазначили, що у поранених діагностують вибухові травми, опіки і садна. Лікарі оцінюють стан поранених як середній та важкий.

Внаслідок удару дронами у Черкаському зруйновані два домоволодіння. Вже триває досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України), уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, від середини грудня 2025-го у Миколаївській громаді триває примусова евакуація дітей — її запровадили через погіршення безпекової ситуації. Нині там залишаються ще близько 300 неповнолітніх, виїхати поки погодилися не всі.