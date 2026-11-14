Який вигляд має Бахмут восени 2026 року (ФОТО)

Вулиця Ювілейна та будинки №16, 20 та 22 у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

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Восени руйнування у Бахмуті особливо помітні. На тлі різнобарвного неба сірі та чорні руїни нагадують про важкі бої, які пережило місто. Подекуди стан будівель погіршується, а на вулицях досі залишаються танки та інша військова техніка. Журналісти Вільного Радіо відібрали кадри, які показують, який вигляд має Бахмут у жовтні 2026 року.

У матеріалі є фото, які демонструють стан житлових будинків у місті. Якщо ви з Бахмута, можливо, на одному з кадрів є й ваша оселя. Ви можете використати ці світлини, щоб зареєструвати житло як зруйноване в “Дії”. Станом на листопад 2026 року жителі тимчасово окупованих територій не можуть отримати компенсацію, але, ймовірно, така можливість з’явиться згодом.

Усі кадри окупованого Бахмута журналісти Вільного Радіо взяли з російських джерел. Адже станом на листопад 2026 року вони залишаються єдиним джерелом фотографій “з землі”.

Який вигляд має центр Бахмута у жовтні 2026 року

Російські окупанти опублікували у жовтні добірки фотографій, на яких спробували передати атмосферу зруйнованого міста на тлі різнобарвного неба.

У добірці нижче ми відібрали не лише впізнавані локації, а й окремі житлові багатоповерхівки.

Будинок №27 на вулиці Миру у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки №172 та 172-А на вулиці Сибірцева у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Колесо огляду у центральному парку Бахмута, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №1-А на вулиці Наталі Кравченко у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №12 на вулиці Наталі Кравченко у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №6 на вулиці Наталі Кравченко, у якому розташовувався Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №11 на вулиці Наталі Кравченко у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №63 на вулиці Олексія Дульнева у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Який вигляд мають західні квартали Бахмута у жовтні 2026 року

Житлова забудова східних кварталів міста зазнала найбільших руйнувань. Втім, на відміну від західних районів, тут над дорогами зовсім не видно захисних сіток від безпілотників.

Дорога у Першому провулку Пушкіна у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Залишки будинку №34 на вулиці Вартових неба у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №2-А на вулиці Ювілейній у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №162 на вулиці Героїв Рятувальників у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №160 на вулиці Героїв Рятувальників у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №117 на вулиці Героїв Рятувальників у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №16 на вулиці Ювілейній у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Вулиця Ювілейна та будинки №16, 20 та 22 у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №95 на вулиці Ювілейній у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №42 на вулиці Ювілейній у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №32 на вулиці Ювілейній у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки №94 та 96 на вулиці Корсунського у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №14 на вулиці Героїв Рятувальників у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Гуртожиток №19 на вулиці Оборонців у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Який вигляд мають східні квартали Бахмута у жовтні 2026 року

Будинки на східних вулицях Бахмута також зазнали значних руйнувань. Особливістю цієї частини міста залишаються захисні сітки над дорогами, які є тут і станом на осінь 2026 року.

Будинок №78-А на вулиці Великій Покровській у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №78 на вулиці Великій Покровській у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №55-А на вулиці Керамічній у Бахмуті, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №57 на вулиці Керамічній у Бахмуті, де раніше працював магазин Artwinery, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №55 на вулиці Олекси Тихого у Бахмуті, де раніше працював магазин Artwinery, жовтень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

У цьому матеріалі наші журналісти опублікували найвпізнаваніші будівлі Бахмута. Ми маємо більше кадрів, тож ви можете звернутися до нас по фотографію, яка може стати доказом руйнування вашої оселі. Напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook. Якщо у наших архівах є фотографії вашого будинку, наші журналісти надішлють їх вам.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували розслідування в якому показали, яких руйнувань зазнав Бахмут і хто віддавав накази крок за кроком зробити це. Для візуалізації ми вибудували базову ієрархію з іменами командирів різних ланок та нанесли на теплову мапу наслідки завоювання міста росіянами.