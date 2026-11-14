Який вигляд має Бахмут восени 2026 року (ФОТО)

Восени руйнування у Бахмуті особливо помітні. На тлі різнобарвного неба сірі та чорні руїни нагадують про важкі бої, які пережило місто. Подекуди стан будівель погіршується, а на вулицях досі залишаються танки та інша військова техніка. Журналісти Вільного Радіо відібрали кадри, які показують, який вигляд має Бахмут у жовтні 2026 року.
У матеріалі є фото, які демонструють стан житлових будинків у місті. Якщо ви з Бахмута, можливо, на одному з кадрів є й ваша оселя. Ви можете використати ці світлини, щоб зареєструвати житло як зруйноване в “Дії”. Станом на листопад 2026 року жителі тимчасово окупованих територій не можуть отримати компенсацію, але, ймовірно, така можливість з’явиться згодом.
Усі кадри окупованого Бахмута журналісти Вільного Радіо взяли з російських джерел. Адже станом на листопад 2026 року вони залишаються єдиним джерелом фотографій “з землі”.
Який вигляд має центр Бахмута у жовтні 2026 року
Російські окупанти опублікували у жовтні добірки фотографій, на яких спробували передати атмосферу зруйнованого міста на тлі різнобарвного неба.
У добірці нижче ми відібрали не лише впізнавані локації, а й окремі житлові багатоповерхівки.
Який вигляд мають західні квартали Бахмута у жовтні 2026 року
Житлова забудова східних кварталів міста зазнала найбільших руйнувань. Втім, на відміну від західних районів, тут над дорогами зовсім не видно захисних сіток від безпілотників.
Який вигляд мають східні квартали Бахмута у жовтні 2026 року
Будинки на східних вулицях Бахмута також зазнали значних руйнувань. Особливістю цієї частини міста залишаються захисні сітки над дорогами, які є тут і станом на осінь 2026 року.
У цьому матеріалі наші журналісти опублікували найвпізнаваніші будівлі Бахмута. Ми маємо більше кадрів, тож ви можете звернутися до нас по фотографію, яка може стати доказом руйнування вашої оселі. Напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook. Якщо у наших архівах є фотографії вашого будинку, наші журналісти надішлють їх вам.