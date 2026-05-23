Укрзалізниця коригує рух поїздів після масованого нічного обстрілу Дніпропетровщини. Через складну безпекову ситуацію частину рейсів тимчасово перенаправляють, а також запроваджують пересадки й підмінні склади, щоб забезпечити безперебійний рух і мінімізувати затримки.

Про зміну руху поїздів повідомили в Укрзалізниці.

Зокрема, зміни стосуються поїзда №103/104 Львів — Лозова. Його відправлення 23 травня 2026 року перенесли орієнтовно на 23:00 через пізніше прибуття поїзда №86/85 Запоріжжя — Львів.

Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями поїзних бригад та офіційними оновленнями. Актуальну інформацію про затримки можна перевіряти через онлайн-сервіси Укрзалізниці.

