Пасажири можуть повернути квиток на поїзд онлайн або в касі вокзалу. Розповідаємо, як це зробити, на яку суму компенсації можна розраховувати та як діяти, якщо ви не встигли на поїзд через повітряну тривогу.
Із 2 травня 2026 року в Україні діють нові правила повернення квитків. Вони стосуються внутрішніх рейсів і передбачають прогресивну шкалу відшкодування.
Якщо ви придбали квиток через застосунок або на офіційному сайті Укрзалізниці, оформити повернення можна онлайн за кілька хвилин. Для цього:
Після підтвердження кошти автоматично повертаються на банківську картку, з якої ви здійснювали оплату. Строк зарахування залежить від банку й зазвичай становить кілька банківських днів.
Якщо ви купували квиток не онлайн, а на вокзалі, потрібно звернутися до будь-якої залізничної каси та пред’явити паперовий квиток.
Гроші повертають готівкою або на картку — залежно від способу оплати.
Сума повернення залежить від того, за скільки днів до відправлення ви здаєте квиток.
Для рейсів із горизонтом продажу 20 діб діє така шкала:
Якщо продаж на поїзд відкрили менш ніж за 14 днів до відправлення (наприклад, на окремі рейси), застосовується адаптована шкала. У такому випадку відсоток повернення рахують від періоду, протягом якого квиток був у продажу.
Для військовослужбовців, які купують квитки через сервіс “Армія+”, передбачене 100% повернення вартості до моменту відправлення поїзда.
Під час повітряної тривоги поїзди в Україні продовжують курсувати за графіком. Посадка та висадка здійснюється з урахуванням безпекових вимог, а пасажири мають перебувати в укриттях під час очікування рейсів.
Якщо через тривалу повітряну тривогу ви не встигли на свій поїзд, повертати квиток не потрібно — його можна використати для поїздки наступним доступним рейсом у межах тієї ж доби за тим самим напрямком. За наявності вільних місць провідники або працівники вокзалу пропустять вас у поїзд без нового квитка.
Щоб знайти найближчий рейс, потрібно:
Нагадаємо, з 25 квітня 2026 року Укрзалізниця запровадила динамічне ціноутворення на частину пасажирських перевезень. Зміни стосуються квитків у преміумсегменті — зокрема вагонів СВ (люкс) та місць 1 класу в поїздах “Інтерсіті” у внутрішнього сполучення.