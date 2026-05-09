Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Пасажири можуть повернути квиток на поїзд онлайн або в касі вокзалу. Розповідаємо, як це зробити, на яку суму компенсації можна розраховувати та як діяти, якщо ви не встигли на поїзд через повітряну тривогу.

Із 2 травня 2026 року в Україні діють нові правила повернення квитків. Вони стосуються внутрішніх рейсів і передбачають прогресивну шкалу відшкодування.

Як повернути квиток онлайн

Якщо ви придбали квиток через застосунок або на офіційному сайті Укрзалізниці, оформити повернення можна онлайн за кілька хвилин. Для цього:

Увійдіть до свого акаунта в застосунку або на сайті . Перейдіть у розділ “Мої квитки”. Оберіть потрібний рейс. Натисніть “Повернути квиток”. Підтвердьте операцію.

Процес повернення квитка Укрзалізниці. Скриншот: Вільне Радіо

Після підтвердження кошти автоматично повертаються на банківську картку, з якої ви здійснювали оплату. Строк зарахування залежить від банку й зазвичай становить кілька банківських днів.

Як повернути квиток, куплений у касі

Якщо ви купували квиток не онлайн, а на вокзалі, потрібно звернутися до будь-якої залізничної каси та пред’явити паперовий квиток.

Гроші повертають готівкою або на картку — залежно від способу оплати.

Скільки грошей повернуть

Сума повернення залежить від того, за скільки днів до відправлення ви здаєте квиток.

Для рейсів із горизонтом продажу 20 діб діє така шкала:

15–20 днів до відправлення — повертається 100% вартості;

10–14 днів — 90–95%;

5–9 днів — 75%;

1–4 дні — 50%;

менш ніж за 24 години до відправлення або протягом години після нього — повертається лише вартість плацкарти (тобто ціна самого місця, а не перевезення).

Якщо продаж на поїзд відкрили менш ніж за 14 днів до відправлення (наприклад, на окремі рейси), застосовується адаптована шкала. У такому випадку відсоток повернення рахують від періоду, протягом якого квиток був у продажу.

Для військовослужбовців, які купують квитки через сервіс “Армія+”, передбачене 100% повернення вартості до моменту відправлення поїзда.

Що робити, якщо ви не встигли на поїзд через повітряну тривогу

Під час повітряної тривоги поїзди в Україні продовжують курсувати за графіком. Посадка та висадка здійснюється з урахуванням безпекових вимог, а пасажири мають перебувати в укриттях під час очікування рейсів.

Якщо через тривалу повітряну тривогу ви не встигли на свій поїзд, повертати квиток не потрібно — його можна використати для поїздки наступним доступним рейсом у межах тієї ж доби за тим самим напрямком. За наявності вільних місць провідники або працівники вокзалу пропустять вас у поїзд без нового квитка.

Щоб знайти найближчий рейс, потрібно:

звернутися до працівників вокзалу;

написати в онлайн-підтримку через застосунок або месенджери;

зателефонувати на гарячу лінію 0 800 503 111.

Нагадаємо, з 25 квітня 2026 року Укрзалізниця запровадила динамічне ціноутворення на частину пасажирських перевезень. Зміни стосуються квитків у преміумсегменті — зокрема вагонів СВ (люкс) та місць 1 класу в поїздах “Інтерсіті” у внутрішнього сполучення.