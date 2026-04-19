Укрзалізниця зробить динамічні ціни на квитки у деяких вагонах з 25 квітня (деталі)

Богдан Комаровський
З 25 квітня Укрзалізниця оновить правила ціноутворення на квитки у преміумсегменті залізниці. Йдеться про квитки на поїздки у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів “Інтерсіті” у внутрішньому сполученні. Скільки тепер коштуватимуть – читайте далі. 

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що з 25 квітня компанія продаватиме квитки за динамічною ціною, однак вартість у вагонах плацкарт, купе та 2 класу Інтерсіті не зміняться. Відповідний наказ вже пройшов громадське обговорення та офіційно затверджений.

Нові ціни формуватимуть з урахуванням чотирьох факторів:

  • Сезонність – періоди, коли поїзди менш заповнені, квитки будуть дешевшими. У пікові місяці, наприклад в серпні, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Загалом передбачили 16 зон сезонності;
  • День тижня – найнижчі ціни діятимуть у вівторок та середу, найвищі — у п’ятницю та неділю, коли попит найбільший;
  • Завчасність купівлі – ціна залежатиме від того, за скільки днів до відправлення поїзда придбали квиток;
  • Наповнюваність – якщо поїзд заповнений на 90–100%, ціна може зростати. Якщо ж перед відправленням залишаються вільні місця — ціна знижуватиметься.

“Динамічне ціноутворення — це світова практика, яка застосовується також у таксі та авіаперевезеннях. Нові правила стосуватимуться менш як 10% пасажирів — для решти умови не зміняться”, – зазначили урядовці.

Там додали, що окремо Укрзалізниця передбачила індексацію орієнтовно на 20% тарифів на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. За новими тарифами квитки в ці вагони продаватимуть на дати відправлення.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.

