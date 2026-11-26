Евакуація 15-річної дівчини зі Словʼянська, листопад 2026 року. Фото: з відео поліції Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Екіпаж “Білий Янгол” разом із капеланом евакуювали зі Словʼянська 15-річну дівчину. Родина дитини відмовлялася покидати небезпеку, а дозвіл на виїзд їй зі знайомими — не підписували. Також правоохоронцям вдалося допомогти виїхати з міста ще низці маломобільних людей.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що отримали інформацію про 15-річну дівчину в мікрорайоні Черевківка в Словʼянську, яка хоче покинути небезпечну зону, від її родички. Як зʼясувалося, родина трималася один за одного: літній дідусь відмовлявся залишати дім, бабуся не хотіли кидати його, а мати не погоджувалася оформити довіреність, щоб донька виїхала зі знайомими. Сама ж дівчинка прагнула безпеки й заздалегідь зібрала речі про всяк випадок.

Екіпаж “Білий Янгол” вирушив за вказаною адресою, розшукав та евакуював дитину.

Окрім цього, під час низки рейсів правоохоронці працювали разом із капеланом Християнської служби порятунку Вадимом Гейком. Більшість врятованих — люди старшого віку, яким складно пересуватись. Одну з жінок знайшли на підлозі — вона впала і не могла самостійно підвестися.

“Рейси відбувались під постійною загрозою з повітря — у місті одразу три БПЛА вдарили по автомобілю таксі, водій загинув. Під час руху на броньоване авто “Білих Янголів” почав полювати російський дрон. Поліцейські миттєво зреагували, вибігли з авто та влучним вогнем зі стрілецької зброї збили безпілотник”, — розповіли поліціянти.

Вони вкотре закликають громадян не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку й вчасно евакуюватися. Попросити допомоги з виїздом можна за номером телефону: 102.

Нагадаємо, окупаційні війська продовжують завдати ударів по логістичних шляхах регіону, зокрема з Краматорська до Олександрівки. На тлі цього евакуація з населених пунктів ускладнюється, тож місцевих закликають не зволікати та виїздити.