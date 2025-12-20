Самоназваний суд у т.з. “ДНР” засудив британця Хейдена Вільяма Девіса до 13 років у колонії суворого режиму

Хейден Вільям Девіс, якого самоназваний “Суд ДНР” засудив на 13 років ув’язнення. Фото: т.з. “пресслужба УФСБ Росії по ДНР”

За заявами окупаційних слідчих, 30-річний британець Хейден Вільям Девіс нібито долучився до лав ЗСУ в серпні 2024 року. Він підписав контракт з Інтернаціональним легіоном територіальної оборони України. У результаті бойових дій чоловік потрапив у російський полон, де його засудили до 13 років у колонії суворого режиму за статтею “найманство”.

Про вирок повідомляють в т.з. “пресслужбі УФСБ Росії по ДНР”.

“Найманець брав участь у бойових діях проти Росії до грудня 2024 року, після чого був узятий у полон російськими військовослужбовцями”, — стверджують окупаційні слідчі.

У полоні Хейдена Вільяма Девіса почали судити. Самоназваний “Верховний Суд ДНР” визнав його винним за статтею “найманство”. Вирок — 13 років ув’язнення у колонії суворого режиму.

Варто зазначити, що вирок загарбників ще не означає, що британець проведе 13 років за ґратами. Його можуть обміняти та повернути додому. Так вже сталося з іншим британцем — Ейденом Асліном.

Нагадаємо, 17 грудня сталося відомо, що в окупованому Маріуполі затримали 16-річного підлітка, якому російські спецслужби закидають підпал вежі зв’язку. Окупанти заявляють, що юнак зробив це під впливом “українських зловмисників”. Йому загрожує ув’язнення до 20 років.