Сартанська громада планує оздоровити 30 дітей-переселенців влітку 2026: де зможуть відпочити

Оздоровлення дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

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У 2026 році у Сартанській громаді планують організувати оздоровлення для 30 дітей. На це виділили 950 тис. грн. А поїхати діти можуть в релокований табір “Перлина Донеччини”, “Артек”, “Миргородкурорт” та інші заклади. Розповідаємо детальніше.

Про це повідомили у Сартанській селищній ВА під час засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення.

На оздоровлення дітей з бюджету Сартанської громади цьогоріч виділили 950 тис. грн. За ці гроші мають придбати путівки для 30 дітей з 25 родин.

У ВА зазначають, що загалом на обліку в Сартанській громаді перебувають 198 дітей зі 140 родин. З них оздоровленню підлягають 122 дитини з 109 сімей.

Відпочинок передбачений на базі кількох закладів:

“Перлина Донеччини”;

“Артек”,

центри оздоровлення “Я-Маріуполь”;

“Миргородкурорт”.

Також діти з Сартанської громади можуть поїхати до табору у Старому Самборі за програмою “Пліч-о-пліч: згуртовані громади” та Федерації грецьких товариств України.



Аби подати заявку для участі у програмі, треба звернутися до Контакт-центру Сартанської ВА за номером 0800 33 25 20 щодня з 8.00 до 21.00. Також можна залишити електронне звернення на порталі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки грошей на оздоровлення дітей виділили громади Донецької області, куди можна поїхати і як подати заявку.