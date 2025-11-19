Ілюстративне фото: УНІАН

Сартанська селищна військова адміністрація розмістила тендер на закупівлі солодощів на платформі Prozorro. Влада тимчасово окупованої громади, яка працює в евакуації, намагається придбати 220 наборів солодощів для дітей-переселенців.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

За ці набори, якими планують вітати дітей із Сартанської громади, готові заплатити до 150 тисяч гривень із місцевого бюджету. Втім, підрядника шукають за допомогою аукціону, тому перемогу може здобути більш дешева пропозиція, якщо вона відповідатиме вимогам.

Замовник самостійно розписав, скільки цукерок якого виду повинні бути у кожному солодкому наборі. Загалом кожен із них має важити не менше 1,09 кг і містити 64 цукерки 21 виду.

Також кожен набір повинен містити вітальну листівку зі святковим новорічним дизайном та привітанням. Підписати листівку замовник просить наступним чином: “З найкращими побажаннями — Св. Миколай та начальник Сартанської селищної військової адміністрації Олександр Куркчи”.

Тендерні пропозиції селищна військова адміністрація приймає до кінця доби 19 листопада, доставити набори потрібно до 5 грудня 2025-го.

Авансів підряднику не пропонують, всю суму заплатять у форматі післяплати.

