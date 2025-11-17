Їдальня. Ілюстративне фото: "Кейтеринг. Львів"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Перший Краматорський ліцей, який нині працює у місті Перечин на Закарпатті, шукає постачальника кейтерингових послуг. Закладу освіти потрібен підрядник, який готуватиме та постачатиме свіжі обіди й сніданки для його учнів до кінця 2025 року.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

За послуги ліцей готовий заплатити до 1 188 400 гривень, однак перемогу здобуде та пропозиція, яка запропонує найнижчу ціну та відповідатиме вимогам.

Замовник доклав до тендерної документації чотиритижневе сезонне меню, орієнтуючись на яке, підрядник повинен буде годувати свої страви відповідно до норм харчування в закладах освіти. У документі прийоми їжі розділені на сніданки та обіди. Різні діти в один день можуть отримувати різні за вагою та типами страви — все залежить від вікової групи, до якої належить учень. Їх у документі є три: 6-11, 11-14 та 14-18 років.

Кожен прийом їжі містить основну та овочеві страви, хліб, масло, фрукти та напій. Дітям планують готувати, зокрема, спагеті, шаурму, шакшуку, нагетси, кус-кус та ризотто з горошком.

Замовник просить підрядника загалом організовувати харчування протягом 24 днів. Сніданки треба готувати на 121 дитину з 1-4 класів, а також на 223 дітей із 5-11 класів. Обіди — на 18 дітей із 1-4 класів та 8 дітей із 5-6 класів.

Запропонувати свої послуги заклади харчування можуть до кінця поточного тижня, тендерні пропозиції ліцей приймає до 23:00 23 листопада.

Нагадаємо, управління освіти Краматорської міськради наприкінці жовтня 2025-го розмістило на Prozorro тендер на придбання солодких подарунків для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Йдеться про 7400 наборів цукерок в оформлених у новорічній тематиці коробках. Подарунки просять доставляти не лише до Краматорська, а й до населених пунктів, де працюють релоковані заклади освіти громади. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про закупівлю.