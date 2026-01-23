СБУ викрила жительку Краматорська, яка могла коригувати удари по місту та його околицях

Підозрювана поряд із правоохоронцями. Фото: СБУ

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На замовлення російської воєнної розвідки жінка нібито повідомляла місця об’єктів, де могли перебувати українські військові. Також вона, імовірно, звітувала окупантам про наслідки обстрілів енергетики.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Донецькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, фігуранткою виявилася безробітна жителька Краматорська. Вона нібито співпрацювала з російською розвідкою через свою знайому — представницю Збройних Сил РФ, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донеччини.

У листопаді 2025 року ймовірна навідниця розповідала кураторці про можливі місця базування захисників і техніки в місті. Також вона нібито повідомляла їй про стан об’єктів енергетичної інфраструктури після обстрілів, які росіяни прицільно завдавали дронами-камікадзе за її даними.

Щоб отримати необхідну інформацію, фігурантка могла самостійно обходити місцевість, а також випитувати додаткові відомості у знайомих протягом побутових розмов.

Під час обшуку у жінки вилучили телефон, з якого вона начебто підтримувала контакт із кураторкою, що є чинною співробітницею ГРУ. Імовірну розвідницю затримали, нині вона перебуває під вартою.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй може загрожувати покарання у вигляді 15 років ув’язнення або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, що СБУ затримала 68-річного жителя Слов’янська, який міг наводити удари по місту.