СБУ затримала 68-річного жителя Слов’янська, який міг наводити удари по місту

Затриманий поряд із правоохоронцями. Фото: СБУ

У Слов’янську затримали місцевого жителя, який, вважають правоохоронці, об’їздив рідне місто і його околиці, фіксував позиції військових та передавав їхні координати російським спецслужбам. Фігурантом справи є 68-річний чоловік, який нібито вийшов на контакт з росіянами через чатбот у соціальній мережі.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України, а також у Донецькій обласній прокуратурі.

Згідно з матеріалами справи, затриманий чоловік почав працювати з ФСБ у травні 2025 року. Головним завданням фігуранта були пошук та передача координат підрозділів Сил оборони, які воюють на Лиманському та Краматорському напрямках. Окрему увагу затриманий акцентував на особовому складі та техніці ЗСУ та Нацгвардії.

“Вказана інформація мала допомогти збройним силам Росії завдавати ударів по місту й пришвидшити просування вглиб нашої території”, — пишуть у Донецькій обласній прокуратурі.

У СБУ стверджують, що фігуранта справи завчасно викрили, задокументували його “вилазки” і затримали за місцем проживання. Окрім цього, правоохоронці убезпечили позиції Сил оборони, про які затриманий повідомляв росіянам.

Під час обшуків у підозрюваного виявили телефон із доказами роботи на Росію, уточнили у СБУ. Чоловік вже перебуває під вартою, йому повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Максимальне можливе покарання — довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Слов’янську засудили місцевого до 10 років ув’язнення за передавання через Telegram координат розміщення українських військових. Чоловік має російське громадянство, однак народився та проживає у Слов’янську. Більша частина координат, якими він ділився з військовим “ДНР”, стосуються рідного міста засудженого.