Наслідки обстрілу Слов'янська ввечері 19 листопада. Ілюстративне фото: Вадим Лях

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Слов’янську засудили місцевого до 10 років ув’язнення за передавання через Telegram координат розміщення українських військових. Чоловік має російське громадянство, однак народився та проживає у Слов’янську. Більша частина координат, якими він ділився з військовим “ДНР”, стосуються рідного міста засудженого.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я засудженого оприлюднили на порталі “Судова влада”.

Згідно з матеріалами справи, уродженець Слов’янська Олег М, який є громадянином Росії, у 2024 році почав через Telegram передавати дані про розміщення ЗСУ в Слов’янську та поблизу міста — у районах Суханівки та Новоселівки.

Чоловік спілкувався через месенджер анонімно, користуючись псевдонімом samurai, а інформацію передавав українцю, який залишився на окупованій території та наразі є командиром роти у складі збройного формування “ДНР”.

Суд встановив шість випадків, коли фігурант справи, перебуваючи вдома, передавав точні адреси та координати розміщення українських військових. У переліку згаданих об’єктів — житлові будинки, промислові будівлі, крейдяний кар’єр. Переважна більшість координат — це територія Слов’янська.

Чоловік передавав дані до лютого 2025 року, а 18 вересня його затримали та почали тримати під вартою. На суді Олег М. визнав провину та розкаявся, а також погодився дати показання. Суд визнав, що його показання є послідовними й не викликають сумнівів.

Фігуранта справи визнали винним у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. (ч. 3 114-2 КК України) та призначили йому 10 років позбавлення волі. Це не найсуворіше покарання, передбачене цією статтею: максимальний строк ув’язнення за нею становить 12 років.

Відлік строку починається з моменту, коли вирок набере законної сили. Час, проведений за вартою від 18 вересня 2025 року, зарахують до загального терміну ув’язнення у форматі “день за день”.

Також засуджений повинен сплатити 15 153,8 грн за експертизи. На час слідства мобільний телефон і планшет, за допомогою яких Олег М. передавав координати, арештували. У вироку арешт скасували, але самі пристрої конфіскують на користь держави як речові докази.

На оскарження вироку фігурант справи має 30 днів. Якщо апеляцію не подадуть, рішення суду набере законної сили.

Нагадаємо, уродженець Новогродівки А. Когут проведе у в’язниці найближчі вісім років, оскільки співпрацював з представниками фейкової влади так званої “ДНР”. Чоловік шукав для окупантів інформаторів, які б розповідали про українських силовиків та їхні плани на ТОТ. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як його покарали.