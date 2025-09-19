Затримані підозрювані. Фото: Донецька обласна прокуратура

Служба безпеки України повідомляє, що виявила нову агентурну мережу російської ФСБ. До неї входили троє навідників: по двоє у Дніпрі та на Донеччині. Всіх чоловіків вже затримали та звинувачують у передачі даних загарбникам. Частина із підозрюваних нібито робила це за гроші, а інші — змогли встановити зв’язок із росіянами через родичів у окупації.

Про це повідомили у СБУ та Донецькій обласній прокуратурі.

Згідно з даними слідства, на Донеччині затримали працівника пошти з Краматорська. Він під виглядом робочих поїздок розвідував укріпрайони ЗСУ поблизу передової, після чого передавав ці дані росіянам. Інший фігурант — житель Дружківки, який зі спеціально облаштованого місця знімав на відео рух вантажних ешелонів українських військ у напрямку східного фронту. Ці дані вони надсилали до представника російської спецслужби.

До обох підозрюваних ФСБ Росії змогла завербувати через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, пише СБУ.

Ще двоє підозрюваних діяли у Дніпрі: чоловіки працювали на місцеві продбазі та потрапили в поле зору ФСБ, коли шукали легкого заробітку в телеграм-каналах. Всі четверо фігурантів справи, стверджують у СБУ, мали одного куратора. Чоловіки з Дніпра діяли в парі, а підозрювані з Донеччини — поодинці. Всіх вдалося затримати одночасно.

“Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури”, — пишуть у СБУ.

