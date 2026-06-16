Затриманий поряд зі працівником СБУ. Фото: Служба безпеки України

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Контррозвідка СБУ затримала безробітного мешканця Дружківки, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по Донеччині. За даними слідства, він обходив місцевість у районі свого міста та позначав на мапі координати потенційних цілей для російських ударів, аби передати цю інформацію куратору від ФСБ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігурант справи привернув до себе увагу російських загарбників через свою знайому, яка проживає в Росії та співпрацює зі спецслужбами країни-агресорки, стверджують у СБУ.

“Після агентурного інструктажу фігурант почав відстежувати позиції української артилерії, розташування фортифікаційних споруд та мобільних вогневих груп, які захищають прифронтову громаду”, — зазначили у Службі безпеки України.

Там додали, що зібрану інформацію фігурант справи накопичував на своєму смартфоні, аби передати куратору від ФСБ.

“Співробітники СБУ завчасно викрили агента та задокументували його шпигунську діяльність. Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони на Краматорському напрямку. Під час затримання у фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ФСБ”, — стверджують у СБУ.

Затриманому мешканцю Дружківки вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права на заставу. Максимальне можливе покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишню голову Кальчицької громади Надію Рибкіну заочно засудили за колабораційну діяльність. До початку повномасштабної війни вона майже 16 років очолювала сільраду, у 2020 році втретє виграла місцеві вибори та стала головою громади. Після окупації частини Донеччини посадовиця залишилася на керівній посаді, але вже під контролем загарбників.