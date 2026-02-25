Майське та Маркове на мапі DeepState.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські сили продовжують оборонну операцію на Краматорському напрямку та надалі утримують села Майське та Маркове. Обидва населені пункти розташовані на північний схід від Костянтинівки, належать до її громади та офіційно є зоною активних бойових дій із 2023 року.

Про продовження оборонної операції у Майському та Марковому повідомив речник угруповання військ “Схід” майор Григорій Шаповал у коментарі для Укрінформу.

Згідно з даними УВ “Схід”, Маркове та Майське розташовані безпосередньо поблизу поточної лінії фронту. За словами речника угрупування Григорія Шаповала, росіяни регулярно намагаються просочитися в ці села, однак зазнають втрат і відступають.

“На Краматорському напрямку окупанти атакують, намагаються посилювати тиск і систематично, не рахуючись із втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації в цих населених пунктах також. Однак піхотні групи зазнають вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію”, — зазначив речник.

Він описав ситуацію на напрямку як “контрольовану”. Аналітики DeepState підтверджують, що Маркове та Майське ще не перейшли під контроль російських військ, однак вони частково розташовані у так званому “районі проникнення”. Цим терміном аналітики замінили поняття сірої зони у своїх працях.

Нагадаємо, на річницю повномасштабного вторгнення онлайн-платформа Svidok.org запустила всеукраїнську ініціативу зі збору особистих свідчень про війну. Хоч вона ще триває, команда проєкту закликає фіксувати свій досвід зараз, поки деталі не стерлися з пам’яті. Розповідаємо, як поділитися історіями та скільки людей вже це зробили.